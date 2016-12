17 presepi di Giovanni Galli in mostra al Castello Visconteo

La Pro Loco Fagnano Olona e l’Assessorato alla Cultura del Comune invitano a “Il Presepe in Mostra“, una esposizione delle opere realizzate a mano dal fagnanese Giovanni Galli. Si tratta di diciassette presepi, totalmente ideati e costruiti a mano dall’artista fagnanese, realizzati nel corso degli anni con grande dedizione e impegno. Di varie forme e dimensioni, creati con materiali tradizionali e originali, gli splendidi presepi sono stati messi a disposizione dai familiari di Giovanni Galli, recentemente scomparso.

«L’esposizione delle sue opere -commentano i familiari e gli organizzatori della Pro Loco- vuole essere un modo concreto per ricordare il Sig. Giovanni, e per dare ancora una volta il giusto valore alle sue doti manuali di realizzare opere straordinarie, nel segno della tradizione cristiana dei presepi.

Nei primi giorni di apertura sono state numerose le persone intervenute a visitare le opere esposte, ponendo domande alla moglie e alla figlia del Sig. Galli, sempre disponibili a raccontare le abitudini e il modo di lavorare per disegnare e poi realizzare i presepi.

«Vogliamo ringraziare i familiari del Sig. Galli -commenta Paolo Bossi, Vice presidente della Pro Loco Fagnano Olona- per avere acconsentito di esporre i presepi, non senza un po’ di commozione. Vederli esposti e apprezzati dalle tante persone che li vengono ad ammirare è sicuramente un modo positivo per ricordare il Sig. Giovanni e le qualità che lo hanno sempre contraddistinto nel suo operato. Un ringraziamento è rivolto anche ai volontari della Pro Loco che rendono visitabile la mostra per il lungo perdiodo».

E’ possibile visitare la mostra fino al 6 Gennaio 2017 allestita nella Sala del Camino all’interno del Castello Visconteo di Fagnano Olona (piazza Cavour). La mostra sarà visitabile nei giorni Festivi dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 18,30, mentre nei giorni Feriali l’esposizione sarà aperta dalle ore 15 alle 18,30.