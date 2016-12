Il concerto di Natale al teatro Soms di Caldana

Foto varie

Il Circolo Cooperativa di Caldana in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Caldana e dintorni organizzano un prestigioso concerto giovedì 22 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Soms di Caldana per augurare a tutti i concittadini e non un lieto e felice Natale.

Si potrà cogliere quindi l’occasione per trascorrere una piacevole serata di festa in compagnia di una nota e affermata cantante soprano, Francesca Lombardi Mazzulli, e al pianoforte il Maestro Francesco Miotti. In programma musiche e canzoni del repertorio popolare.

Ingresso intero a 10,00 €, ridotto a 8,00 €. Al termine, per i presenti, un brindisi benaugurante.

Note sugli artisti