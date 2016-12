66 mila imprese lombarde lavorano col Natale

Foto varie

Dalla pasticceria fresca, allo spumante, dai gioielli ai giocattoli, dai cosmetici alle piante, dal catering ai tour operator, sono 66 mila le imprese dei settori legati al Natale in Lombardia, il 14% nazionale (464 mila). Sale al 20% il peso degli addetti, 303 mila su 1,6 milioni e al 30% il fatturato, oltre 16 miliardi sui 56 nazionali. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2016. Cresce il settore in un anno: +1% in Lombardi e +1,4% in Italia, rispettivamente con 700 imprese in più e 6 mila.

Shopping prenatalizio last minute per le famiglie lombarde: circa 60 milioni di euro (di cui 10 a Milano) per regali, addobbi e preparativi. Un lombardo su cento comprerà i regali alla vigilia di Natale e uno su venti sfrutterà gli ultimi giorni utili. Complessivamente la spesa per questo Natale è da un miliardo e mezzo di euro per la Lombardia (di cui 250 milioni a Milano), stabile rispetto allo scorso anno. Emerge da un’indagine della Camera di commercio di Milano su circa 800 lombardi a dicembre 2016.

Lombardia per provincia. Prima Milano con 23 mila imprese (+2,1%), poi Brescia stabile con oltre 9 mila, Bergamo con 7 mila (+1%), Varese con 5 mila (+0,7%), Monza e Como con 4 mila (+2% per entrambe).Per addetti prima Milano con 154 mila, poi Brescia con 34 mila, Bergamo con 27 mila, Varese con 18 mila, Monza e Como con 14 mila. Oltre 16 miliardi il fatturato, concentrato a Milano (12), Bergamo e Brescia (circa un miliardo).

Italia per provincia: prime Roma, Napoli e Milano. Prime Roma con 39 mila imprese (+3,3%, oltre mille imprese in più in un anno), Napoli con 24 mila (+2,2%), Milano con 23 mila (+2,1%), Torino con 16 mila (stabile), Salerno e Bari con 10 mila (+2% circa per entrambe), Brescia con 9 mila (stabile), Venezia con 8 mila (+2,7%). Per addetti prime Milano (154 mila), Roma (126 mila), Napoli (64 mila), Torino (49 mila), Venezia (41 mila), Bolzano (39 mila).

I settori che crescono di più in un anno sono: alloggi per vacanze (55.2) (+15,3% in Lombardia, +13,8% in Italia), tour operator (79.12) (+11,8% e +17,6%), produzione di pasticceria fresca (10.71.2) (+9,1% e +15,1%), catering (56.21)(+8,5% e +7,8%).

Principali settori del Natale (con oltre mille imprese in Lombardia) sono: bar e ristoranti (56.3 e 56.1), con circa 25 mila imprese ognuno in regione e circa 150 mila in Italia, alberghi (55.1) con 2 mila imprese su 27 mila in Italia, commercio di fiori e piante (47.76.1).con quasi 2 mila imprese su 15 mila nazionali, gioiellerie (47.77) con 2 mila imprese su 14 mila, profumerie (47.75) con 1.700 imprese su 15 mila, alloggi per vacanze (55.2) con oltre mille imprese su 20 mila, agenzie di viaggio (79.1) con mille imprese su 6 mila.