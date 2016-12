A Casciago tutti in piazza per il Gran Falò delle Befana

foto varie di eventi vari

Appuntamento con la tradizione giovedì 5 gennaio. A Casciago va in scena il Gran Falò della Befana.

Grandi e piccini si ritroveranno davanti al Comune di Casciago in piazza De Gasperi dalle 20.30 con sorprese per i bambini e tombola per tutti. Durante la serata verranno offerti vin brulè, cioccolata, panettone e pandoro.

Sarà inoltre possibile rinnovare o sottoscrivere per la prima volta il tesseramento alla Pro Loco di Casciago, associazione che organizza l’evento.