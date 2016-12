A Inarzo arriva Babbo Natale

La Vigilia di Natale, l’amministrazione Comunale aspetta i cittadini sul piazzale della chiesa, davanti al falò, per lo scambio degli auguri in attesa dell’arrivo di Babbo Natale.

I genitori che vorranno far consegnare il regalo ai propri figli da Babbo Natale, dovranno confezionarlo esclusivamente con il pacchetto disponibile presso la Scuola dell’infanzia o gli Uffici comunali. I pacchetti dovranno essere consegnati nei luoghi sopra indicati con nome e cognome del bambino, venerdì 23 dicembre.

Sarà accettato un solo regalo per ogni bambino.

“Auguriamo a tutti Buone Feste e vi aspettiamo sabato 24 dicembre 2016 alle ore 21.00 per i più piccoli per l’arrivo di Babbo Natale e al termine della Messa di mezzanotte della Vigilia per brindare, riscaldati dal tradizionale falò, con il fumante Vin brulée, l’immancabile cioccolata e una fetta di panettone”.