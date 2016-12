Lavori al “doppio svincolo” A8, occhio alle limitazioni

notte

Due notti di lavori sul “doppio svincolo” di Gazzada e Buguggiate sull’A8.

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di questa sera – martedì 27 dicembre - alle ore 05:00 di giovedì 29 sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, per lavori di manutenzione, con le seguenti modalità:

-dalle ore 22:00 di martedì 27 alle ore 05:00 di mercoledì 28 dicembre: chiusura dell’uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia di uscire a Gazzada, percorrere la S.P. n. 57 fino a raggiungere la prima rotatoria, per poi seguire la segnaletica per Buguggiate;

-dalle ore 22:00 di mercoledì 28 alle ore 05:00 di giovedì 29 dicembre: chiusura dell’entrata verso Milano. Si consiglia, in alternativa, di utilizzare l’entrata dello svincolo di Gazzada.

Altra limitazione riguarda lo svincolo “gemello” di Gazzada: dalle ore 22:00 di domani mercoledì 28 alle ore 05:00 di giovedì 29 dicembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Gazzada, per chi proviene da Varese, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Buguggiate.