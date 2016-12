Addio al partigiano Mario Colombo

busto arsizio varie

Il partigiano Mario Colombo ci ha lasciati (nella foto al centro). All’età di 86 anni se n’è andato uno dei protagonisti della Resistenza in Valle Olona.

Nato nel 1930 ha preso parte attivamente alla lotta partigiana contro i nazifascisti collaborando con l’Office of Strategic Services, il servizio segreto militare Usa della Seconda Guerra Mondiale. Suo fratello Giancarlo era stato commissario della 102esima Brigata Garibaldi. Importanti le sue ricerche su quel periodo nella nostra zona (LEGGI QUI) e numerose le battaglie portate avanti come quella di trasformare il bunker di Marnate in un memoriale e museo della Resistenza (LEGGI QUI).

Negli ultimi anni Colombo è stato presidente dell’Anpi di Gorla Minore e ha partecipato nel 2009 e nel 2011 a due cene organizzate proprio dall’OSS (LEGGI QUI e QUI) durante le quali si è intrattenuto con personaggi del calibro di David Petraeus o l’Ammiraglio Eric T. Olson, comandante supremo dei Navy SEAL’s (l’Ammiraglio Olson è l’uomo che ha addestrato il team che ha scovato e ucciso Bin Laden in Pakistan).

Così lo ricorda l’ex-sindaco di Gorla Minore Giuseppe Migliarino: « Con lui perdiamo un patrimonio umano e morale di cui sentiremo tanto la mancanza. Non dimenticherò mai i tuoi insegnamenti e il tuo sorriso, ciao Mario riposa in pace».

I funerali si svolgeranno domani, venerdì ore 10.45 presso la chiesa di Prospiano a Gorla Minore.