“Aiutateci a ritrovare le nostre divise, erano regali di Natale”

Un piccolo errore che può costare caro ad una piccola società. La Sulz Dulz di Varese, un’associazione sportiva di amanti della mountain bike, rischia di ritrovarsi senza divise invernali dal momento che ieri sono state dimenticate in un sacchetto in centro a Varese.

Il voluminoso sacchetto bianco contenente molti capi di abbigliamento sportivo per un valore di circa 1000 euro è stato dimenticato alle 18 alla fermata dei bus di via Peschiera. «E’ abbigliamento personalizzato e quindi oltre a noi nessuno se ne fa niente» racconta il presidente dell’associaziazione, Stefano Piacentini, che ricorda anche come «una gran parte erano regali di Natale per grandi e piccini».

Chiunque avesse informazioni per salvare il Natale di questi appassionati ciclisti può contattare il numero 3292189649