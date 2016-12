Al Casinò di Campione il Capodanno si festeggia due volte

.

Al Casinò di Campione d’Italia, oltre al tradizionale brindisi di San Silvestro, il 13 gennaio si festeggia anche il Capodanno Ortodosso.

Protagonista la comunità russa di Lombardia e Canton Ticino, che ormai da alcuni anni ama darsi appuntamento sul Ceresio, per scambiarsi i doni portati da Snegurochka, la nipote di Papà Inverno che lo aiuta a distribuire i doni.

Una festa da mille e una notte quella che si svolge al nono piano della casa da gioco, nel Salone delle Feste, una cena esclusiva per 450 invitati, e ospite d’onore la soprano russa Olga Romanko, consacrata da una carriera da protagonista sui più importanti palcoscenici del mondo, dove ha duettato con tenori del calibro di Placido Domingo. La cantante si esibirà accompagnata dall’orchestra “Opera Viva”, diretta dal maestro Andrea Cupia, con la partecipazione del celebre violoncellista Maxim Beitan.

A stupire gli ospiti del Casinò le coreografie ideate da Fabrizio Arigoni e portate in scena dai ballerini del “Paris Show Bizz”, con il palcoscenico del Salone delle Feste che nel corso della serata si trasformerà anche in una passerella, per la sfilata della nuova collezione di pellicce di Collini Furs.

Alla serata, presentata da Garbo Management, parteciperanno anche altri marchi del lusso come Audemars Piguet e Kessel, i magazine Ticino Welcome e Ozero Como, la fondazione IAC per la cultura.

Un Capodanno memorabile a cui invitiamo chiunque non si è stancato di festeggiare la notte di San Silvestro. Per informazioni e per prenotare è a disposizione il sito www.russian-newyear.com e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione “Nuovo Fiore in Africa” che si occupa della realizzazione e costruzione di scuole in Etiopia, Sud Sudan, Gabon e Congo.