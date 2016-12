Al Palace Grand Hotel in anteprima il film “L’ansia del giallo”

Sarà proiettato mercoledì 21 dicembre all’Hotel Palace il cortometraggio l’Ansia del Giallo, diretto dalla varesina Viola Folador, 23enne ed ex studente della scuola del cinema Icma di Busto Arsizio. Nel cortometraggio, che dura circa 20 minuti, vi sono anche molti volti noti del mondo dello spettacolo, come gli artisti Chicco e Betty Colombo, oltre al comico e attore Giancarlo Ratti. Presente anche Valeria Colombo, attrice varesina che ha lavorato in diverse fiction nazionali, oltre che ne “Il capitale umano” di Paolo Virzì.

Il tutto è stato realizzato con il sostegno economico raccolto tramite una campagna di crowdfunding, che ha permesso di trovare i fondi necessari per effettuare le riprese del piccolo film scritto dalla stessa Folador. L’appuntamento è alle 21 all’Hotel Palace.

Viola oggi lavora a Milano anche come assistente alla regia e assistente alla produzione. Il cortometraggio racconta due storie parallele destinate a intrecciarsi: da una parte due personaggi che aspettano un pullman che non arriva mai, dall’altra uno scritto con la moglie che si vuole trasformare in un pesce giallo. Le riprese sono state effettuate tra Somma Lombardo e Ghirla.



«L’obiettivo di questo progetto – spiega Viola – è fare un buon prodotto e poi farlo girare nei concorsi e nei festival per far parlare di noi il più possibile. Sarebbe bello riuscire a fare un lungometraggio con queste persone, questi ragazzi della troupe, che si sono messe in gioco e hanno rischiato con me. Abbiamo tante belle storie e tante belle idee che possiamo far emergere quando vogliamo, basta solo trovare i fondi e decidersi».