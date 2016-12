Alumni rock, festa di Natale per gli ex dello scientifico

foto varie di eventi vari

Venerdì 23 dicembre si terrà presso il Twiggy di Varese “alumniROCK” la festa dell’associazione Alumni del Liceo Ferraris di Varese. La serata è aperta a tutti, ma soprattutto agli Ex Alunni del liceo, giovani e meno giovani.

Dalle 19 sarà possibile cenare, fortemente consigliata la prenotazione (0332.1967097), e dalle 21 si terrà un concerto un po’ speciale che raccoglie compagini di alunni di diverse generazioni.

Inizierà il Coro del Liceo, con i ragazzi del 4° e 5° anno con un programma di canti natalizi e non. Dalle 22 invece si esibiranno 2 band di Alumni purosangue: i giovani Wait for It e i diversamente giovani Jimmy Island Band per una serata tutta rock. Durante la serata è possibile associarsi (costo 25 euro per gli over 26, gratuito per gli under) anche beneficiando delle seguenti promozioni: iscrizione alumni 2017 + menu “Combo street” 30 euro (Hamburger o wrap + birra tweez+dolce); iscrizione alumni 2017 + Menu “Combo fusion” 35 euro (Nigiri in Piemonte (tartare di manzo, con riso agrodolce)+ noodles saltati o riso saltato + birra); iscrizione alumni 2017 + 1 consumazione 20 euro.