Amichevoli di fine anno: bene la Caronnese, la Pro Patria vince il derby

Varie tigrotti

Si chiude il 2016 in campo per Caronnese e Pro Patria che oggi, venerdì 30 dicembre, hanno affrontato le ultime amichevoli dell’anno.

La Caronnese, che ha affrontato alle ore 11 il Seregno guidato dall’ex portiere della Pro Patria Matteo Andreoletti al “Comunale” di Caronno Pertusella, ha vinto 3-1 in rimonta. Dopo il gol iniziale dell’ex Legnano Salvatore Lillo, i rossoblu hanno pareggiato nel primo tempo con un calcio di rigore realizzato da capitan Federico Corno, mentre nella ripresa hanno arrotondato il risultato con la doppietta di bomber Denis Mair, che non si riposa nemmeno nel periodo natalizio.

La Pro Patria invece ha giocato alle ore 14.30 contro i cugini del Busto 81, attualmente terzi nel girone A di Eccellenza sul campo di Olgiate Olona. I Tigrotti si sono imposti contro i biancorossi di mister Danilo Tricarico con un netto 3-0. Nel primo tempo mister Roberto Bonazzi ha schierato un 3-4-3 con il rientrante Cappai al centro dell’attacco affiancato da Santana e Gherardi e il bomber sardo non ha deluso trovando la via del gol dopo 17′. Il raddoppio porta la firma di Gherardi con un bel sinistro a giro al 22′. Nella ripresa, dopo i tanti cambi tipici da amichevole, i ritmi sono stati più bassi e solo nel finale è arrivo il terzo gol per la Pro Patria a firma Andrea Casiraghi.