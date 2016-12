Ancora vandali a Luvinate: distrutte le luci di Natale

Vandali a Luvinate, distrutte le lucine

Atto vandalico a Luvinate: nella notte tra il 26 e 27 dicembre sono stati distrutti tutti i fili che collegavano le luci natalizie dell’albero situato all’interno del giardino della scuola e che da giorni rallegrava il Natale di passanti e cittadini.

DANNI IRRIMEDIABILI – I danni sono risultati irrimediabili ed il Comune non ha potuto fare altro che provvedere nella giornata di giovedì 29 al ritiro di tutte le luminarie. Salvo il Presepe, realizzato nella Piazza comunale. L’amministrazione comunale ha già provveduto a sporgere denuncia presso le autorità competenti.

LUCI DI NATALE – Era da anni che Luvinate non aveva un albero di Natale così grande e tutto illuminato; per questo la comunità era stata molto contenta della novità voluta dall’amministrazione. L’albero, per le dimensioni, è in effetti molto grande e le luci si vedevano già a partire da Casciago.

ALBERO AVVELENATO – Questo fatto segue peraltro il grave episodio di avvelenamento del bellissimo cedro situato lungo la via Castello per il quale il Comune era stato obbligato a prevedere l’abbattimento. Un episodio denunciato pubblicamente con l’installazione di un cartello di avviso e anche in questo caso il Comune aveva già provveduto ad informare le autorità competenti.

OFFESA LA COMUNITÀ. VIA A NUOVE TELECAMERE – «Sono avvenimenti tristi che offendono la nostra comunità, visto che peraltro colpiscono simboli in cui tutti ci riconosciamo. Auspichiamo che i colpevoli possano essere trovati. Intanto come Amministrazione –sottolinea il sindaco Alessandro Boriani- abbiamo nei giorni scorsi già dato il via libera all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in piazza, più moderne delle attuali, e in altre vie del Paese ancora prive, per un investimento di circa 14.000€. Telecamere che si aggiungono a quelle già da tempo attive sul territorio. Il lavoro continua».