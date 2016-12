Angeli e Demoni protagonisti a Novembre

Carabinieri in ospedale, perquisizioni in corso

Novembre è stato un’altalena di tragedie e storie di speranza, un mese nel quale si è sollevato il velo sul caso degli amanti assassini: il medico anestesista Leonardo Cazzaniga e Laura Taroni, infermiera e sua amante. La loro incredibile storia fatta di morte e crudeltà scoperta dall’inchiesta Angeli e Demoni ha catalizzato l’attenzione dei lettori (LEGGI QUI).

Altri demoni sono quelli che hanno spinto un giovane ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Busto Arsizio a violentare una 35enne, incendiare la stanza di un’altra paziente e picchiare chiunque gli venisse a tiro. Il giovane è stato poi fermato e arrestato per i reati di tentato omicidio, violenza sessuale, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, incendio doloso e lesioni personali (LEGGI QUI).

Ma le tragedie di novembre non sono finte qui. Tanto interesse ha suscitato anche la vicenda dell’elicottero precipitato tra Arcisate e Bisuschio, sul monte Minisfreddo. Un incidente che ha causato la morte di Stefania Fendoni, una quarantenne della provincia di Sondrio (LEGGI QUI).

I riflettori si sono accesi anche su un funzionario del comune di Rescaldina che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver chiesto e ottenuto prestazioni sessuali in cambio dell’elergizione di contributi per l’affitto o favori nelle graduatorie di alloggi popolari. Secondo le fiamme gialle in questo modo avrebbe distribuito almeno 7.500 euro di contributi, oltre naturalmente alle case popolari (LEGGI QUI).

Ma non ci sono state solo tragedie a Novembre, anche storie a lieto fine hanno attratto l’attenzione dei lettori. Molta attenzione è stata data ad esempio al piccolo campione del Varese Calcio, colpito da un infarto mentre era a scuola (LEGGI QUI), e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando le sue condizioni sono migliorate (LEGGI QUI).

A lieto fine anche la storia della donna che a Gallarate è rimasta bloccata in un passaggio a livello, riuscendo però a mettersi in salvo (LEGGI QUI). La sua vicenda è servita anche a tantissimi lettori per informarsi su quali procedure seguire in questi casi (LEGGI QUI).