Frecce nel cielo di Luglio

E’ iniziato “al volo” il mese di luglio 2016: con l’arrivo delle Frecce Tricolori ad Arona, un avvenimento che ha coinvolto il lago Maggiore anche nella sponda lombarda: ad Angera e dintorni erano in migliaia sabato 2 a vedere l’esibizioni e in poco meno erano ad occhi in su venerdì 1, per vedere le prove. LEGGI L’ARTICOLO

Luglio è anche il mese in cui è stata varata la prima giunta non leghista dopo 23 anni a Varese: è del 4 di luglio la proclamazione della lista da parte del neoeletto sindaco Davide Galimberti, rappresentante del centrosinistra. LEGGI L’ARTICOLO

A fine mese, infine, un clamoroso affare tocca il cuore dei varesini: il Palace Hotel e l’Hotel Campo dei fiori, monumenti liberty di inizio secolo con una proprietà in grave difficoltà dopo il fallimento della Casti Group dell’imprenditore Gianfranco Castiglioni, sono stati venduti dopo una complessa procedura fallimentare gestita dal tribunale, e ora hanno di nuovo un proprietario. LEGGI L’ARTICOLO

Due morti che sono rimaste nei cuori dei varesini hanno però funestato il mese festivo: la prima, in un tragico fatto di cronaca. Loretta Gisotti, truccatrice di 54 anni, è stata uccisa a martellate nella mattina di sabato sabato 16 luglio, a Laveno Mombello dal marito Roberto Scapolo, che si è poi presentato ai carabinieri per denunciare il folle gesto. LEGGI L’ARTICOLO

La seconda è stata la morte improvvisa di un personaggio amatissimo dagli appassionati dei buoni cibi del territorio: muore infatti la notte del 7 luglio, per un infarto, Massimo Grazioli, il panettiere di Legnano che ha conquistato l’Italia. LEGGI L’ARTICOLO

