Arrestato 44enne accusato di abusi sulla figlia

Un uomo di 44 anni, cittadino ecuadoregno residente a Busto Arsizio, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari Dott.ssa Bovitutti.

L’uomo è accusato di violenza sessuale ai danni della figlia di sette anni. La triste vicenda di abusi consumati tra le mura domestiche è venuta alla luce quando la mamma della vittima, notando che la figlia accusava ricorrenti dolori e arrossamenti nella zona genitale, ha deciso di portare la piccola in ospedale.

Il racconto della bambina e alcuni anomali comportamenti del marito notati dalla donna hanno indotto la Polizia di Stato di via Ugo Foscolo e la Procura della Repubblica (Dott.ssa Stagnaro) a svolgere approfondite indagini, che hanno confermato l’ipotesi investigativa degli abusi sessuali. Abusi che tra l’altro sarebbero stati consumati in un ambiente familiare già compromesso dall’atteggiamento violento e maltrattante dell’indagato che, spesso con la mente offuscata dall’alcool, sottoponeva a minacce e percosse moglie e figlia tanto che, durante le indagini, donna e bambina erano state allontanate d’urgenza dalla casa familiare e collocate in una struttura protetta.

Da qui la richiesta e l’adozione della misura cautelare, che ha portato l’uomo dietro le sbarre.