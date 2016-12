Arriva il beach volley, la sabbia “invade” il PalaYamamay

Foto varie

200 tonnellate di sabbia trasportate da 6 Tir e un giorno di lavoro. E’ così che il campo della Unendo Yamamay si è riempito di soffice sabbia, quella ideale per giocare a beach volley.

Galleria fotografica Il beach volley "invade" il PalaYamamay 4 di 5

Una trasformazione necessaria dal momento che per due giorni il tempio della pallavolo bustocca diventerà il palco scenico per un torneo/esibizione di beach volley con 12 grandi atleti di questa disciplina. L’evento, l’UNET Beach Volleyball Indoor Challenge 2016 è stato organizzato da Unet Energia Italiana e Futura Volley in collaborazione con Fipav, Lega Italiana Beach Volley e il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare e prevede due giorni di intense attività.

Si inizia il 28 dicembre con un’opportunità unica per 200 bambini, quella di sperimentare questo sport accompagnati da campionesse del calibro di Marta Menegatti, Laura Giombini e Agata Zuccarelli. Poi, giovedì 29, le gare entrano nel vivo con il torneo vero e proprio. Il magnifico spettacolo delle finali a partire dalle ore 18. In campo 8 coppie (4 maschili e 4 femminili) di cui 11 atleti reduci dalle Olimpiadi di Rio 2016 tra cui le tre coppie azzurre, in particolare l’argento olimpico Lupo-Nicolai. Marta Menegatti è la madrina dell’evento oltre ad essere l’ambasciatrice nel mondo di Unet Energia Italiana sui temi legati all’ambiente e alla green energy.

I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie del palazzetto oppure cliccando qui. Ecco il programma completo: