Attentato nella notte

L’esplosione poi le fiamme. È successo intorno alle 23.30 subito fuori dalla caserma dei carabinieri di Cuvio.

Ignoti hanno fatto scoppiare un ordigno artigianale costruito con una bombola da campeggio riempita di materiale esplosivo.

Non ci sono stati feriti, ma importanti danni al camper parcheggiato proprio in prossimità della stazione delle forze dell’ordine. Il mezzo è di proprietà del maresciallo Roberto Notturno, in servizio a Cuvio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino che hanno lavorato per tre ore con una autopompa per spegnere l’incendio. Gli inquirenti stanno lavorando per scoprire gli esecutori del gesto criminale.