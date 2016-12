Aumenta il fondo di sviluppo delle valli prealpine

consiglio regionale palazzo pirelli milano

Via libera al Pirellone a un emendamento del Carroccio alla legge di bilancio che modifica l’ammontare del Fondo territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine portando le risorse erogate alla cifra di 3 milioni di euro annui, per un totale di 9 milioni nel triennio 2017-2019. In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega Nord, Giampiero Reguzzoni: “Si tratta di un segnale di attenzione concreto per il territorio montano della nostra Regione nei confronti di comunità spesso dimenticate dallo Stato e abbandonate dal Governo.”

“Poiché dal fondo – spiega Reguzzoni – è esclusa la provincia di Sondrio (che già beneficia dei finanziamenti della legge 181/2009), le provincie interessate da questo stanziamento sono quelle di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Varese. L’obiettivo è quello di sostenere gli investimenti pubblici in aree disagiate, come sono quello montane.”

“Abbiamo cercato– prosegue il consigliere regionale Reguzzoni – di fare chiarezza su un punto: la montagna, che rappresenta il 50% del territorio lombardo, rappresenta e va considerata un patrimonio fondamentale. Una ricchezza ambientale, economica e culturale che deve essere valorizzata il più possibile e con adeguate dotazioni finanziarie, se si vuole contrastare il fenomeno dello spopolamento e ridare vigore alle attività economiche tipiche della montagna lombarda.”