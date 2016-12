Auto che volano e aerei in tangenziale, l’agosto di chi è rimasto

Foto varie

L’agosto del 2016, mentre molti erano in ferie, si è aperto con una notizia terribile per il paese di Jerago con Orago risvegliatosi la mattina del 5 dicembre con la scoperta dell’omicidio di Claudio Silvestri, da tutti conosciuto come “Ozzo”, ritrovato senza vita in casa vittima di strangolamento. Il responsabile sarà arrestato alcuni giorni dopo. (LEGGI QUI)

Un’altra brutta storia di cronaca ha visto protagonista, suo malgrado, una donna di 30 anni in servizio in una comunità di minori di Busto Arsizio: la vicenda è emersa in agosto e ha turbato l’estate dei varesini ma fa riferimento ad una notte del marzo precedente. L’hanno picchiata con un bastone, hanno tentato di violentarla, l’hanno palpeggiata pesantemente, minacciata con un coltello e le hanno gettato l’urina in faccia. Colpevoli 4 ragazzi, tutti italiani, della struttura. (LEGGI QUI)

Sempre ad agosto un’altra tragedia di enormi proporzioni ha colpito tutto il Paese. Si tratta del terremoto che ha colpito in particolare i comuni di Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, Accumoli e Amatrice. Il bilancio è stato di 299 vittime e nella tragedia si è comunque vista la commovente gara di solidarietà da ogni angolo d’Italia, anche in provincia di Varese. (LEGGI QUI).

Ad Olgiate Olona hanno fatto molto scalpore due agenti della polizia locale che sono stati ripresi mentre hanno rotto il vetro di una macchina parcheggiata al centro commerciale per liberare il cane che si trovava all’interno, sotto al sole. Salvato l’animale la padrona è stata multata con 150 euro. (LEGGI QUI)

Clamoroso, invece, l’incidente avvenuto in ‘autostrada quando un’utilitaria ha sfondato la rete di recinzione del cavalcavia ed è atterrata sulla carreggiata sottostante. Miracolosamente si sono registrati solo ferite lievi per i due giovani a bordo. (LEGGI QUI)

Mai clamoroso quando l’incidente avvenuto ad Orio Al Serio quando un aereo cargo è uscito dalla pista ed è finito in tangenziale tra lo sgomento degli automobilisti. (LEGGI QUI)

L’incubo per chi ha paura di vespe e calabroni si è concretizzato a Cuveglio dove un uomo è morto per una puntura di calabrone. La vittima si chiamava Edoardo Negrisolo ma in paese era conosciuto come Piri. (LEGGI QUI)

E per chi non è andato in ferie pensando di godersi il periodo di ferragosto in tranquillità ci ha pensato il nubifragio del 16 agosto quando è caduta nel basso varesotto una straordinaria grandinata che ha imbiancato le strade come un tempo faceva la neve. (LEGGI QUI)

Chiudono la lista degli avvenimenti di questo mese il topo avvistato in sala d’attesa in ospedale. (LEGGI QUI)

E la nostra guida per l’estate in provincia di Varese che pare essere piaciuta molto ai nostri lettori. (LEGGI QUI)