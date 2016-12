Auto esce di strada e precipita sui binari

Un’auto è precipitata sui binari a Somma Lombardo. L’incidente è avvenuto all’altezza della via che porta al Lazzaretto (via Monte Ameno): l’auto è uscita di strada ed è caduta all’interno della sede ferroviaria, che in quel punto si trova incassata in trincea (per avere un’idea: più o meno qui).

Galleria fotografica Auto esce di strada e finisce sui binari a Somma Lombardo 4 di 5

Treno sui binari a Somma Lombardo

La prima foto dell’incidente, inviata da un lettore sul posto

Sulla linea – tra Vergiate e Somma – c’era un treno che ha travolto l’auto, per fortuna quando il guidatore si era già messo in salvo: si tratta del treno Trenitalia 10415 Domodossola-Milano Porta Garibaldi, che si è poi fermato ovviamente arrestato in prossimità del luogo dell’incidente. Sul posto è intervenuto il 118: il conducente dell’auto, unica persona coinvolta, è un 61enne portato in pronto soccorso a Somma, in codice verde. Secondo la testimonianza di un lettore che si trova sul posto e ha assistito all’incidente, l’uomo alla guida è apparso subito in buone condizioni. «È uscito sulle sue gambe e sta bene» spiegava anche Edoardo Piantanida, assessore del Comune di Somma Lombardo, che è corso sul luogo dell’incidente.

In arrivo da via Monte Ameno, il conducente avrebbe perso il controllo a ridosso dello stop ed è poi uscito di strada: l’auto è rotolata sulla sede ferroviaria, dove è appunto stata travolta dal treno.

Sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco: il comando di Varese ha inviato due squadre da Somma e Busto, con il supporto di autogru per rimovere il mezzo (l’operazione è stata completata poco dopo le 14).

L’incidente inevitabilmente ha conseguenze sulla circolazione ferroviaria della linea Milano-Domodossola FS, percorsa da molti treni passeggeri e merci: la ferrovia è rimasta bloccata fino a dopo le 14: alle 14.10 è stato ripristinato uno dei due binari, con rallentamento, mentre la piena circolazione su due binari è stata garantita dopo le 15.30. Diversi treni locali sono stati cancellati o limitati nel percorso, mentre i treni a lunga percorrenza hanno accumulato ritardi fino a 155 minuti.

(articolo aggiornato alle ore 16.45 di martedì 20 dicembre)