Auto va a sbattere contro la cuspide del guard rail

Incidente a8 Castronno 27 dicembre 2016

Incidente questa mattina, martedì 27 dicembre, in Autolaghi. Una vettura, per cause da definire, è andata a sbattere contro la cuspide che delimita l’ingresso all’autogrill di Castronno in direzione Milano.

Galleria fotografica Incidente a8 Castronno 27 dicembre 2016 4 di 8

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i vigili del Fuoco di Varese e i sanitari del 118 che hanno soccorso l’automobilista. Il giovane conducente, un ragazzo di 18 anni, ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato all’ospedale di Circolo.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico.