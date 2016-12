Boschi in fiamme in Ticino e nei Grigioni

pompieri vigili del fuoco svizzera canton ticino apertura

Sono giornate di duro lavoro per i pompieri in Ticino e nei Grigioni. Alcuni vasti incendi, estesi rapidamente anche a causa del vento, hanno distrutto ampie zone boschive in Val Calanca, Leventina e in Mesolcina.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di numerose squadre di terra e alcuni elicotteri per raggiungere le zone più impervie.

In Val Calanca e Mesolcina gli interventi dei pompieri sono ancora in corso mentre è stato domato l’incendio divampato martedì in Val Leventina.

Il video della Rsi: