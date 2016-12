Bosco in fiamme, evacuate 29 persone

incendio bosco

Nel primo pomeriggio di ieri, in zona Monti di Doro a Chironico, in Valle Leventina, è scoppiato un vasto incendio boschivo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca, di Faido e di montagna delle Tre Valli coadiuvati da un elicottero per lo spegnimento delle fiamme.

Dai monti sono state evacuate con l’elicottero 29 persone. La Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale del Ticino comunicano che è stata avviata un’inchiesta che ha permesso di accertare che le fiamme sono state originate da un fuoco acceso all’aperto da quattro minorenni. Rogo colposo che successivamente, a causa del forte vento e del terreno secco, si è rapidamente esteso.

Le operazioni di spegnimento sono riprese questa mattina alle 7 con 4 elicotteri di supporto (2 civili e 2 militari). Al vaglio degli inquirenti anche eventuali danni alle strutture abitative e agricole della zona.

(Immagine di repertorio)