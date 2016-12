Bossi in visita alle mamme dell’Ondoli

luoghi persone generica generiche angera

Umberto Bossi in visita alle “mamme di Angera”, all’ospedale Ondoli: il Senatur si è recato al secondo piano della struttura, al presidio portato avanti dai cittadini, giorno e notte come segno di protesta contro la decisione di chiudere punto nascita e pediatria.

Anche Umberto Bossi e la moglie Manuela si affidarono al personale dell’Ospedale di Angera nel 1995 al momento della nascita del figlio Eridanio Sirio.

Bossi ha promesso di attivarsi a Roma per arrivare ad una riapertura del punto nascite e del reparto.

La visita del fondatore della Lega arriva in un momento delicato. Dopo gli annunci dei giorni scorsi in merito a una possibile riapertura da parte vertici della Regione si attendono nuovi sviluppi ma per il momento nulla è cambiato. Cresce intanto il numero dei cittadini che ha richiesto formalmente di rivedere la scelta di chiudere i reparti. La petizione promossa dal Comitato per l’Ondoli ha raggiunto infatti le undicimila firme.

Foto di Davide Brangi