Brucia un tetto nella notte

Notte agitata a Ternate, per un incendio di un tetto: intorno all’1 di notte di martedì 27 dicembre i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti in via San Sepolcro.

Per cause ancora in fase di accertamento, cento metri quadri di copertura di un abitazione sono stati interessati da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autoscala hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

L’edificio è stato dichiarato inagibile, la famiglia che vi abitava ha trovato ospitalità presso parenti.