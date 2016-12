Buon Natale a tutti voi!

foto di Marco Prestifilippo

Panettone, vin brulè e cioccolata nelle piazze per la notte della Vigilia, aspettando l’arrivo di Babbo Natale. Domenica 25 si passa in famiglia mentre a Santo Stefano ci sono diverse occasioni per smaltire il panettone (e non solo).

Ecco le iniziative in provincia e…BUON NATALE!

23 e 24 DICEMBRE

VARESE – Torna per il terzo anno consecutivo l’iniziativa benefica del ristorante Le Grotte di Valganna. Dal 12 al 24 dicembre un Banco Solidale per la Mensa dell’Istituto Addolorata Suore della Riparazione di Varese.

VARESE - Gli imprenditori di Campagna Amica fanno gli ‘straordinari’ all’AgriMercato per l’ultima settimana di “corsa al regalo”. Li trovate sabato 24 in via Marconi.

VARESE - Dal 22 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, a Varese, in località Schiranna, Donna Orfei presenta Italian Niuman Circus. Spettacoli tutti i giorni alle 16 e alle 18:30.

VARESE - Restano aperte fino al 24 le casette con il mercatino di Piazza Monte Grappa.

VARESE - Sabato 24 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 al Villaggio natalizio di piazza della Repubblica c’è “Il villaggio poetico dei bambini” con animazione e laboratori. Il si attende tutti assieme questo momento facendo foto e innovativi selfie con Babbo Natale in persona!

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 ci sarà poi “Il Tvb: Il Girometta e l’Acqua magica” lo spettacolo di burattini. Costruzione delle Giromette Natalizie e presentazione e danze con le Giromette Natalizie, filastrocche e poesie del Buon Natale con la partecipazione di: Chicco Colombo, Elena Galbiati, Betty, Barbara Milazzo e Paolo Colombo.

VARESE - Alle 18, al Sacro Monte, nella Cappella della Trasfigurazione del Monastero delle Romite Ambrosiane (ingresso Piazzetta Paolo VI) Santa Messa vigiliare con i Vespri.

RASA - Alle 20.30, nella piazzetta del Noce della Rasa arrivo di Babbo Natale

AVIGNO – Alle 21 ad Avigno c’è il Falò dopo la messa organizzato dalla Parrocchia di San Giovanni Battista.

SACRO MONTE - Alle ore 23.30 veglia di preghiera, ore 24.00 Santa Messa di mezzanotte al Santuario di Santa Maria del Monte. Natale del Signore: veglia e Santa messa di mezzanotte.

VARESE E DINTORNI - Se amate la birra qui trovate tutti gli appuntamenti in provincia per un brindisi al sapore di luppolo e (per i ritardatari) qualche idea regalo. Sul Blog MALTO GRADIMENTO.

AZZATE - Vigilia di Natale a Vegonno. Appuntamento alle 17.30, per gli amanti della piana, alla “casetta delle fate”. Nel presepe allestito nel bosco anche la statuina di Gianni Capretti che per anni ha protetto gli animali selvatici dai bracconieri.

GEMONIO - Si è aperto con la cerimonia di inaugurazione, tenutasi nella sera di giovedì 22 dicembre, il periodo di apertura del tradizionale Presepio Artistico che da una trentina d’anni viene allestito nella chiesa di San Pietro a Gemonio. Qui gli orari di apertura.

LAVENO MOMBELLO - Dalle 14 slitta di Babbo Natale per le vie di Mombello. Fiaccolata dalla Chiesa Parrocchiale di Laveno.

LAVENO MOMBELLO – Sabato 24 dicembre invece, alle 22 e 30 si terrà la posa di Gesù Bambino nel presepe sommerso accompagnato dalla tradizionale fiaccolata che partirà dalla chiesa parrocchiale al termine della Santa Messa, dalle 21 e 30.

LUINO - Il CAI di Luino, in collaborazione con il comune, propone per la mattinata del 24 dicembre, dalle 9 un mercatino nel centro storico con bancarelle con prodotti enogastronomici della zona.

LUINO - Nel pomeriggio di sabato 24 dicembre un gruppo di ragazzi della Filarmonica Giovanile Cassanese e della Scuola Musicale di Maccagno gireranno per le vie dei Luino per allietare la vigilia di Natale.

INARZO – La Vigilia di Natale, l’amministrazione Comunale aspetta i cittadini sul piazzale della chiesa, davanti al falò, per lo scambio degli auguri in attesa dell’arrivo di Babbo Natale.

BREBBIA – Vigilia di corsa per le vie del paese. Nel pomeriggio di sabato 24 dicembre si terrà la prima edizione della Christmas Running, gara non competitiva per adulti e bambini.

TAINO - La notte del 24 dicembre, Parrocchia, corale e coretto Santo Stefano, in collaborazione con l’Associazione I Dumitt e con il patrocinio del comune, organizzano una rappresentazione della Natività. Il presepe prenderà vita in piazza Santo Stefano a partire dalle 23.15 della vigilia. Seguirà, alle 24 la Santa Messa solenne con la Corale Santo Stefano e il tradizionale scambio degli auguri.

CASSANO MAGNAGO - Il Natale è arrivato e la Street Food Parade ha preparato una sorpresa per tutta la famiglia… il silent cinema. Quattro serate con il meglio dei Film Natalizi proiettati come al Cinema, ma in modo magicamente silenzioso, all’interno di un gigantesco circo riscaldato, immerso nel Villaggio di Natale al Parco della Magana di Cassano Magnago. Il primo appuntamento è con “Mamma ho perso l’aereo” alle 16 e alle 19.

VENEGONO INFERIORE – Prenderà il via il giorno di Natale la 45esima edizione del Presepe Vivente di Venegono Inferiore. Ogni anno questa iniziativa trova l’appoggio di decine di persone che, su un terreno della crocchia, costruiscono letteralmente da zero un teatro con tribuna, all’interno del quale viene rappresentata la natività.

CASSANO MAGNAGO – Il giorno di Natale, al Parco della Magana di Cassano Magnago, nella cornice della Street Food Parade, l’Ass. Culturale Le Officine organizza “Maglioni Brutti, il grande party di Natale” ad ingresso gratuito.

Foto di Nalis96

SANTO STEFANO

VARESE - Lunedì 26 dicembre, alle 10.00 al Varese Christmas Village di piazza della Repubblica c’è il Truccabimbi

SACRO MONTE - Lunedì 26 dicembre, alle 15.00, alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi di Via Beata Giuliana, 5 (ingresso da Via del Santuario) c’è l’appuntamento “Tutti a caccia di note”. Che musica risuonava durante le feste di Natale a Casa Pogliaghi? Magari Lodovico ha dimenticato in qualche cassetto o armadio alcuni spartiti musicali! Allora, tutti a caccia di note da suonare sul pianoforte del museo per ricreare l’atmosfera dei tempi di Pogliaghi!Evento per bambini su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni e prenotazioni: +39 3288377206; info@casamuseopogliaghi.it.

GERMIGNAGA - Lunedì 26 dicembre tradizionale Tombolata con panettone alla Colonia.

LAVENO MOMBELLO – Tradizionale salitaa Vararo col CAI di Laveno. Partenza da Piazza Italia e, al termine, spaghettata in sede.

LAVENO MOMBELLO - In piazza Caduti del Lavoro dalle 15 musica e divertimento a cura dell’Associazione Amici del Presepe Sommerso.

LUINO - Il CAI di Luino propone la tradizionale escursione con le ciaspole al Monte Lema, la più alta vetta della Provincia di Varese. Ritrovo ore 9 al parcheggio delle piscine di Luino in via Lugano e partenza con mezzi propri alle 9,10 al rifugio Campiglio.

CASTIGLIONE OLONA – Anche quest’anno la Festa di Santo Stefano vedrà i Castiglionesi tornare presso la loro amata Collegiata in occasione della Festa del Santo Compatrono. Il 26 Dicembre alle ore 10:30 si terrà la Santa Messa solenne, presieduta dall’Arciprete don Ambrogio Cortesi ed animata dal Canto della Corale Santa Cecilia di Castiglione Olona.