Cade dal Duomo, muore 62enne

È morto durante il trasporto in ospedale l’uomo di 62 anni che questo pomeriggio è caduto da una terrazza del Duomo di Milano atterrando sulla passerella inferiore. Il 118 ha dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per portare il ferito a terra.

Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa sono in corso verifiche per accertare le cause della caduta anche se al momento l’ipotesi principale è quella del suicidio. Da quanto si apprende da fonti investigative sembra che l’uomo avesse avuto crisi depressive.

In segno di rispetto, la Veneranda Fabbrica del Duomo ed il Comune di Milano comunicano la sospensione del concerto di Natale in programma questa sera alle ore 19.30.