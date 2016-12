Campagna amica: per Natale mercatini straordinari

campagna amica mercato bizzozzero

A Varese, gli imprenditori di Campagna Amica fanno gli ‘straordinari’ all’AgriMercato per l’ultima settimana di “corsa al regalo”: che, grazie anche a loro, potrà essere anche gastronomico e a chilometro zero.

«Non si tratta solo di una tendenza consolidata, ma delle richieste stesse dei consumatori – hanno spiegato Fernando Fiori e Raffaello Betti, presidente e direttore di Coldiretti Varese – che, anche per il Natale 2016, hanno sollecitato la nostra presenza nella settimana più intensa dell’anno: e Campagna Amica, ovviamente ha risposto, con diversi appuntamenti ‘fuori calendario’ che porteranno i nostri produttori agricoli nel cuore della città in questi giorni».

DOVE E QUANDO

Gli appuntamenti straordinari con Campagna Amica hanno preso il via nella centralissima via Marconi a partire da lunedì 19, e ancora ieri, martedì 20 e oggi, mercoledì 21. Sono inoltre confermati i consueti appuntamenti settimanali di giovedì 22 in piazza Giovine Italia e venerdì 23 di nuovo in piazzale De Gasperi, mentre sabato 24 si tornerà ancora una volta in via Marconi.

I produttori di Campagna Amica sono stati presenti anche ieri, 20 dicembre, a Gallarate in occasione del consueto AgriMercato del martedì nella piazza antistante il MAGA.