Capodanno 2017, ecco gli eventi in provincia

capodanno a Milano fuochi artificiali

E’ la notte più lunga dell’anno e le idee per festeggiarla sono tantissime. Cotechino, lenticchie e un capo d’abbigliamento rosso sono d’obbligo per traghettare verso il nuovo anno. Buon 2017 a tutti!

Ecco gli eventi in programma in provincia:

VARESE - Grande Capodanno solidale all’Oratorio di Giubiano con le persone in difficoltà. Dalle 19 e 30 per aiutare nell’organizzazione, dalle 20 e 30 inizia la festa.

VARESE - Al Teatro di Varese il Capodanno è con Gabriele Cirilli e il suo spettacolo #taleequaleame.

ALBIZZATE - A The Family ad Albizzate per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ci sarà la sfida delle sfide: sul palco si alterneranno Dj Vigor e The Professionals, in un soundclash tutto virato tra White Power e Black Power. I posti per la cena sono esauriti ma dalla mezzanotte l’ingresso è libero e gratuito

LUINO - Luino festeggia il Capodanno in piazza. Per la notte di San Silvestro ci sarà una piazza Garibaldi festosa con musica, vin brulè, castagne arrosto, salamelle. Anche in piazza Libertà si creerà un’atmosfera fiabesca con la pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta per tutta la serata fino a notte inoltrata.

UBOLDO - Sabato 31 dicembre dalle ore 21,15 la Sala della Comunità propone la commedia in tre anni di Moreno Burattini “EL VEDOV ALEGHER”. A portare in scena la commedia sarà la Compagnia teatrale amatoriale La Pulce d’Oro di Cesate nata nel 2006 che conta più di 30 persone, tra attori, regista e tecnici.

GALLARATE- Nella sala Planet dell’Università del Melo cenone e serata danzante (prenotazioni allo 0331.708224).

LONATE POZZOLO - La Pro loco organizza un cenone nella tensostruttura di viale Po e tanta musica. Veglione danzante e solidale, il ricavato verrà donato per il restauro di opere d’arte danneggiate dal sisma.

CARONNO PERTUSELLA- La Pro loco di Caronno Pertusella dà il benvenuto al 2017 nella tensostruttura al parco della Resistenza con il duo Michele & Giusy e brindisi.

CASSANO MAGNAGO – Il 31 dicembre, al Parco della Magana a Busto Arsizio, sotto il tendone da circo riscaldato della Street Food Parade, l’Associazione Le Officine organizza un Super Capodanno per salutare l’arrivo del 2017 con il primo Capodanno in Silent Disco della storia e a mezzanotte uno strepitoso countdown. Saranno centinaia le cuffie wireless luminose distribuite e ad animare la notte saranno tre DJ e la scelta tra tre generi musicali diversi. Sarà possibile festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo innovativo e divertente, nel rispetto del luogo e dei residenti. L’ingresso è gratuito e non serve prenotazione, impossibile mancare.

BUSTO ARSIZIO - Circolo Gagarin ha pensato di organizzare una grande festa per la notte di Capodanno: dalle ore 22.00 di sabato 31 dicembre porte aperte per accogliere tutti i soci e passare insieme le ultime ore dell’anno. Ad allietare la serata e far scatenare gli animi ci penserà DJ Agly.

BUSTO ARSIZIO – Quest’anno l’appuntamento del 31 dicembre è al Teatro Sociale di Busto Arsizio. La compagnia scheriANIMAndelli e l’associazione Educarte presentano una serata all’insegna del divertimento e del buonumore. In scena lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta, quasi spalancata”.

BUSTO ARSIZIO - Capodanno latino a Malpensafiere con Latinfiexpo. Veglione dell’ultimo dell’anno con la musica del sud-america con cinque aree ballo nei padiglioni della fiera bustocca.

LEGNANO - Si comincia, nella serata di sabato 31 dicembre, con “Capodanno on ice”, musica sulla pista di pattinaggio allestita nel parcheggio situato alle spalle degli ex uffici giudiziari di via Gilardelli. Alle 22, in piazza San Magno, i legnanesi potranno attendere l’arrivo dell’anno nuovo con il gruppo musicale dei Finley e il cabarettista Max Pisu, due “glorie” locali. Per favorire la partecipazione dei cittadini, il parcheggio di via Matteotti/Gilardelli sarà gratuito a partire dalle ore 20. Occorrerà comunque ritirare il ticket d’ingresso, che sarà a costo zero, e utilizzarlo per l’uscita.

Capodanno nelle piazze d’Italia: Marco Mengoni, J-AX e Fedez, Mario Biondi, Tiromancino e tanti altri. Ecco l’elenco dei concerti che si terranno la notte di San Silvestro nelle città.

1 GENNAIO

VARESE – Domenica 1° gennaio, alle 11 in Piazza della Repubblica “Buon anno Varese”. Giochi e degustazioni di dolci per i più piccoli, per augurare a tutti un buon anno nuovo con musica e divertimento.

SOMMA LOMBARDO- Somma Lombardo saluta il 2017 con il Concerto di Capodanno: l’appuntamento è per il 1° gennaio 2017, al Teatro Italia, alle 17. Protagonista sarà l’orchestra e coro Amadeus, diretta dal Maestro Marco Raimondi.

LEGNANO – Domenica 1 gennaio 2017, a partire dalle ore 18.30, spettacolo pirotecnico sul lungo Olona e brindisi al nuovo anno nei pressi della pista di pattinaggio. Anche in questa circostanza il parcheggio, con l’eccezione dell’area a ridosso dei fuochi, sarà ad ingresso gratuito dalle ore 16 a fine spettacolo pirotecnico.