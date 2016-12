Capodanno 2017: gli appuntamenti nelle piazze

capodanno a Milano fuochi artificiali

Il Capodanno nelle piazze? Ecco gli eventi che si terranno la notte di San Silvestro in Italia.

A Milano, in Piazza Duomo ci saranno Annalisa e Mario Biondi. A Mantova suonerà Daniele Silvestri: appuntamento in piazza Sordello alle 22.30.

A Torino il concerto di capodanno si terrà in Piazza San Carlo: tra gli artisti di punta che si esibiranno a partire dalle 22, Samuel dei Subsonica e i Planet Funk. Sempre alle 22 a Moncalieri, in Piazza Vittorio Emanuele, ospite d’eccezione Irene Grandi.

A Venezia fulcro della festa sarà Piazza San Marco dove, come gli anni scorsi, dovrebbe tenersi un bacio collettivo. A Firenze, in Piazzale Michelangelo, il concerto di Marco Mengoni. Da ammirare anche il Festival delle luci.

A Bologna, come ogni anno, ci sarà il rogo del Vecchione in Piazza Maggiore; poi musica e dj set. A Parma c’è Fatboy Slim ad animare il cortile della Pilotta per traghettare la città nel 2017.

A Sanremo a partire dalle 22.30, grande concerto in riva al mare con la partecipazione di Enrico Ruggeri. In piazzale Fellini a Rimini, dalle 22 canterà Francesco Renga. A Civitanova Marche, infine, Gigi D’Alessio per una serata benefica (che inizia alle 21) in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

A Napoli l’omaggio a Pino Daniele in Piazza Plebiscito con I Tiromancino, in compagnia degli Stadio e di altri artisti come Clementino, Franco Ricciardi e Valerio Jovine. A Salerno, dalle 21.15 in Piazza Amendola suonerà Antonello Venditti; madrina della serata, Claudia Gerini.

A Roma salta il concertone ma ci saranno diversi artisti che si esibiranno sul Lungotevere e i ponti della capitale, anticipando l’esibizione di alcuni artisti alla sera del 31 a Circo Massimo.

J-Ax e Fedez saranno i protagonisti del capodanno a Bari. A Catania, in piazza Duomo, Carmen Consoli si esibirà con l’ Orchestra Popolare della Notte della Taranta mentre a Cosenza ci sarà il concerto gratuito di Alvaro Soler, giudice di X Factor.