Capodanno a teatro con Gabriele Cirilli, vinci i biglietti

Il Capodanno è con Gabriele Cirilli al Teatro di Varese. Il comico sarà in città con lo spettacolo #TaleEQualeAMe per una serata all’insegna della spensieratezza.

Uno spettacolo che si ispira al talent show di Rai Uno, nel quale il comico abruzzese condivide con il pubblico ricordi e aneddoti della sua carriera, affrontando temi quotidiani come i rapporti con i parenti, con i luoghi della giovinezza e con le tradizioni, senza dimenticare uno sguardo all’attualità.

Al termine dello spettacolo nel Foyer del Teatro, ci si ritroverà per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con spumante e panettone.

Volete vincere i biglietti per lo spettacolo? E’ facilissimo, metteteci un po’ di fantasia e il gioco è fatto.

Il Teatro di Varese e VareseNews offrono a 5 persone la possibilità di avere in omaggio 2 biglietti per lo spettacolo. Come? Inviateci una foto o un video dove imitate o vi travestite dal vostro personaggio preferito, reale o di fantasia, a agenda@varesenews.it (indicate il vostro nome, cognome e numero di telefono). Le foto o i video più originali, ad insindacabile giudizio della redazione, vinceranno i biglietti.

Il concorso è valido fino a martedì 27 dicembre 2016, alle 10.00, giorno in cui verranno comunicati per mail i vincitori.

