Capodanno con Renato Pozzetto al Galleria

Da Shakespeare a Pozzetto, gli spettacoli di Luganoinscena

L’altro è Cochi Ponzoni, insieme al quale ha costituito una delle coppie più celebri della comicità italiana. Approfittando di una tournée teatrale del suo socio, Renato Pozzetto torna in teatro da solo con uno spettacolo di cinecabaret: un esperimento che propone un viaggio nella carriera dell’artista, unendo gli spezzoni di alcuni dei suoi film più fortunati, da “Il ragazzo di campagna” a “È arrivato mio fratello”, intervallati da alcuni momenti musicali con le più note canzoni di Cochi&Renato.

Il tutto condito con ragionamenti, gags e momenti di grande cabaret. Tutto questo è “Siccome l’altro è impegnato”, lo spettacolo che il Teatro Galleria propone al pubblico per la notte di San Silvestro.

Iniziata all’inizio degli anni Sessanta sul palcoscenico del Derby di Milano, dove si esibiva con Enzo Jannacci, Bruno Lauzi e Lino Toffolo, la carriera di Renato Pozzetto è legata a doppio filo alla collaborazione con Cochi Ponzoni, con il quale ha formato una delle coppie comiche più longeve della storia del cabaret italiano. Forti della collaborazione con Jannacci, Cochi&Renato hanno inciso canzoni entrate nell’immaginario collettivo, da “E la vita, la vita” alla “Canzone intelligente”. Nel 1974 Pozzetto debutta al cinema con “Per amare Ofelia”, primo di una lunga serie di successi tra i quali l’artista pescherà a piene mani per lo spettacolo che porterà al Galleria. Riunitosi con Cochi nel 2000, da allora la coppia comica ha ripreso a girare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani.

Lo spettacolo, in programma sabato 31 dicembre, avrà inizio alle 22. I biglietti sono in vendita a partire da 49 euro e possono essere acquistati presso il Disco Store di piazza San Magno oppure in rete sul circuito TicketOne. Al termine dello spettacolo saranno offerti panettone e spumante per festeggiare l’inizio del 2017.