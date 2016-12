Capodanno in riva al Ceresio con musica e street food

Porto Ceresio a Natale - foto di Fabio Paparelli

(qui sopra: Porto Ceresio, particolare della foto di Fabio Paparelli)

Tutti in piazza a Porto Ceresio per la prima edizione di “Capodanno al lago”, evento organizzato da negozianti e associazioni del paese in accordo con l’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è in piazza Bossi a partire dalle 20. Ci saranno musica e street food ma soprattutto l’occasione per stare insieme in uno degli scenari più belli del Ceresio.

Tante le proposte gastronomiche preparate da negozianti ed esercenti: dalla più tradizionale polenta con gorgonzola, o spezzatino di cinghiale fino a gnocco fritto, dolci, patatine, hamburger e pizza.

A mezzanotte brindisi e cotechino con le lenticchie. Il tutto con il sottofondo della musica scelta da Dj Alberto, che proseguirà fino alle 2.