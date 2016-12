Capodanno latino a Malpensafiere con Latinfiexpo

Dopo il clamoroso successo della seconda edizione che ha visto la presenza di oltre 225.000 persone, torna a MalpensaFiere Latinfiexpo per festeggiare con tutti gli aficionados il Megacapodanno latino.

Un evento organizzato in collaborazione con le migliori scuole di ballo per accogliere il nuovo anno con una grande festa, che anticipa l’edizione Latinfiexpo 2017, per la quale sono già in corso i preparativi.

Sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 21.00, si potrà aspettare l’anno nuovo danzando al ritmo Latino Portorico con Salsa portoricana e Bachata, Kizomba, Disco ’80 ’90, Ballo Liscio, Latino Santo Domingo. Musica per tutti i gusti e per le diverse passioni. Il tutto distribuito in 5000 metri quadrati suddivisi in cinque aree ballo differenti.

Sono possibili inoltre formule diverse per chi vuole cenare e ballare. La parte gastronomica prevede il “Buffet Gran Royal” dalle ore 21.00. Chi è interessato solo al ballo può arrivare alle 22.30. Inoltre tantissime sorprese con giochi e divertimenti accompagneranno la serata.

Ingresso ore 21 con buffet euro 38.00

Ingresso ore 22.30 euro 10.00