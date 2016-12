Case popolari, al via il nuovo bando

disegno popolari

E’ aperto da qualche giorno e così rimarrà fino al prossimo 31 marzo. E’ il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Busto Arsizio che è stato indetto sia per gli appartamenti di proprietà del Comune che per quelli di Aler.

I cittadini interessati possono presentare domanda ad Aler nella sede di via Einaudi 4 a Busto Arsizio, uffici presso i quali deve essere ritirata la modulistica previo appuntamento telefonando al 0331652631. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi anche all’Ufficio Servizi Sociali del Comune allo 0331390117 oppure cliccando qui.

In città sono complessivamente 1.878 gli appartamenti di edilizia popolare, ma di questi 236 non possono essere locati per vari problemi (qui tutti i dettagli). Un numero -quello delle abitazioni inagibili- che presto calerà perché sono in corso o in via di conclusione interventi su 37 alloggi. Nel frattempo l’amministrazione ha anche stanziato quasi 100.000 euro sia per sostenere i canoni d’affitto delle famiglie in difficoltà che per la ricerca sul mercato privato di alloggi da destinare a famiglie in difficoltà (qui tutti i dettagli e i moduli).