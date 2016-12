Chiuso due notti lo svincolo di Gazzada

tangenziale a60 cartello gazzada

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 06:00 di venerdì 23, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Gazzada, per chi dalla A60 Tangenziale di Varese procede in direzione di Varese, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di seguire la segnaletica per la A8 Milano-Varese con rientro in autostrada allo svincolo di Buguggiate.