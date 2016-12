Ciaspolata di S. Stefano al Monte Lema

Foto varie

Lunedì 26 dicembre il CAI Luino propone la tradizionale escursione con le ciaspole al Monte Lema, la più alta vetta della Provincia di Varese. Una gratificante esperienza con un panorama spettacolare a 360° dalle vette dei 4000 delle Alpi alle colline del basso varesotto e poi i laghi Verbano e Ceresio. Tempo totale della gita ore 3,30 – Dislivello m 436 – Difficoltà WT1 Itinerario: rifugio Campiglio m 1185 – monte Lema m 1621 – Alpone m 1245 – Rif Campiglio

Programma

Ritrovo ore 9,00 presso il posteggio Piscine di Luino in via Lugano e partenza con mezzi propri alle ore 9.10 per il rifugio Campiglio

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate.

Pranzo al sacco. Assicurazione. Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali; se ritiene necessario essere tutelato da una polizza per infortuni deve provvedere in modalità autonoma o, eventualmente, aderire ad una polizza giornaliera proposta dal CAI Nazionale al costo di €.7,00 da sottoscrivere presso la segreteria la sera di apertura che precede la gita.

Informazioni presso CAI Luino apertura Sede giovedì dalle 21 alle 23 tel/segreteria 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino

In caso di assenza di neve la gita verrà effettuata con gli scarponi