Colombo: “Ecco perché non vieterò i botti a Capodanno”

Foto, personaggi ed eventi di Vedano Olona

«Amo gli animali, ho cinque cagnoloni e passerò la mezzanotte con loro, finché ci saranno i rumori più forti. Ma l’ordinanza anti petardi e fuochi d’artificio non serve a nulla».

Marco Colombo, sindaco di Sesto Calende, è tra i primi cittadini che hanno scelto di non vietare l’uso dei botti a Capodanno. «Invito tutti i sestesi all’uso responsabile di questi prodotti, a non esagerare e soprattutto ad acquistare articoli sicuri perché come ogni anno i rischi di un uso improprio e di petardi irregolari sono altissimi. Se come me amate gli animali, siate responsabili».

Perché dunque non vietarlo? «Perché le ordinanze servono ad altro e la recente sentenza del Tar contro il sindaco di Roma ne è la dimostrazione. Inoltre sarebbe oggettivamente impossibile farla rispettare».