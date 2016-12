Comitati di quartiere, aperto il bando per le elezioni dei referenti

Le foto di Malnate

È stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature alle elezioni dei referenti dei comitati di quartiere, istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre scorso.

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria del Comune – Comune di Malnate Piazza Vittorio Veneto 2 – 21046 Malnate (VA) – entro e non oltre le ore 12.00 del 3 febbraio 2017 utilizzando l’apposito modulo.

E’ possibile inoltrare la propria candidatura anche tramite email all’indirizzo l.rossin@comune.malnate.va.it riportando nell’oggetto “Candidatura per la nomina a Referente del Comitato di Quartiere”.

A conferma della ricezione seguirà riscontro, sempre via email, dell’Ufficio Segreteria. Il modulo dovrà riportare l’indicazione del quartiere per il quale si presenta la candidatura, il nome e cognome del candidato, data e del luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e, in allegato, fotocopia della Carta d’Identità. Bando, fac-simile di candidatura e allegati sono disponibili sul sito www.comune.malnate.va.it – sezione bandi di gara, avvisi e concorsi