Comitato Ospedale, il momento di fare il punto

ingresso ospedale di Luino

Mai come in questo momento il tema sanità rappresenta uno dei punti focali dell’attenzione dell’opinione pubblica varesina: chiusure di reparti, spostamenti, e ridimensionamenti hanno prodotto l’interesse da parte dei cittadini a questo argomento.

Uno dei comitati più attivi, nato un anno fa, è il Comitato Ospedale di Luino.

Per questo «dopo un anno di attività, tenuto conto del lavoro svolto e della partecipazione attiva dei cittadini del territorio, i membri del Comitato ritengono opportuno quanto doveroso informare la cittadinanza sulla situazione attuale, i risultati conseguiti, l’impegno futuro, oltre alla modalità operativa che ritengono un valido modello da proporre per il dialogo tra cittadini e Istituzioni», scrive il presidente, dottor Sergio Moalli..

Del bilancio dell’attività si parerà in un momento rivolto alla stampa per giovedì prossimo alla biblioteca civica di Luino.