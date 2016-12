Concerto dell’Ars Cantus per i terremotati di Accumoli

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 21, presso la Chiesa Prepositurale di S.Stefano a Tradate Concerto Natalizio del Coro e Orchestra Sinfonici Ars Cantus. Il programma proposto dal maestro Giovanni Tenti ha già fatto registrare il tutto esaurito per Telethon in Chiesa ad Olgiate Olona la scorsa domenica 18 dicembre: oltre a musiche di Natale di F.Poulenc, J.Williams e Silvestri-Ballard, prevede il celebre Bolero di Ravel e una selezione di brani tratti dai Quadri di un’Esposizione di Mussorgskji. L’evento è organizzato dall’Ars Cantus e la Pro Loco in collaborazione con la Parrocchia S.Stefano. L’ingresso è libero e la Pro Loco Tradate-Abbiate G. raccoglierà fondi da inviare ad Accumoli, la cittadina laziale devastata dal recente terremoto.