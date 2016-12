Concerto di Natale per i terremotati

I luoghi visitatin dal 141Tour nella tappa di Carobnno Pertusella

Il Coro Aurora, con il Patrocinio del Comune di Caronno Pertusella, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Caronno Pertusella e Bariola, dell’Associazione Volontari Protezione Civile, organizza l’appuntamento di giovedì sera 22 dicembre 2016 alle ore 21:00 nella chiesa parrocchiale S. Alessandro a Caronno Pertusella per il Concerto di Natale – Note per ricostruire.

Il ricavato andrà a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dal Terremoto ed in particolare per la ricostruzione ed all’acquisto di materiale sportivo per la “Palestra dei Ragazzi” di San Ginesio.