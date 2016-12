Concorsi di Natale, ecco i vincitori

Foto di rampo79

Sono tante e molto belle le foto che avete inviato alla redazione per partecipare ai nostri due concorsi dedicati al Natale e scegliere non è stato semplice.

Il termine per inviare le foto e per partecipare è scaduto ieri mattina. Potete rivedere tutte le foto in gara qui (Natale) e qui (Presepi). Ringraziamo tutti i lettori che hanno partecipato.

Di seguito i vincitori:

Concorso #natalevaresenews: Vincono i lettori Nalis96 e Rampo79

Concorso #presepivaresenews: presepe allestito all’Istituto delle suore di Viggiù e presepe della scuola dell’infanzia di Fagnano Olona

I vincitori saranno contattati nei prossimi giorni dalla redazione per le indicazioni su come ritirare il premio vinto.