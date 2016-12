Controlli sulle strade, venti patenti ritirate

Venti patenti ritirate: è il bilancio (ancora parziale) dell’attività di controllo alla circolazione stradale condotta dai Carabinieri della Compagnia di Arona nel periodo delle festività.

Nel corso di specifici servizi finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali ed alla repressione delle condotte di guida pericolose poste in essere da chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcool o droghe, solo negli ultimi giorni infatti sono state riscontrate 14 violazioni per guida in stato di ebbrezza e 6 violazioni per guida sotto l’effetto di droghe.

L’attività ha dunque consentito il ritiro in totale di ben 20 patenti di guida, con segnalazione alla Prefettura di Novara per l’applicazione di provvedimento di sospensione.