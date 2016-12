Coppa Cev, Uyba in Belgio per passare il turno

Foto varie di pallavolo

La Unet Yamamay ha viaggiato oggi – martedì – alla volta del Belgio, dove mercoledì 21 dicembre, nel palazzetto Edugo Topsporthal di Oostakker, saranno impegnate nella partita di ritorno valida per i 32esimi di finale di Cev Cup contro il VDK Gent Dames (inizio gara ore 20.30).

Dopo il vittorioso 3-1 dell’andata Pisani e compagne vogliono chiudere i conti per approdare ai 16esimi, dove incontrerebbero la squadra bulgara del Maritza Plovdiv.

Per Mencarelli resta il dubbio legato a Brayelin Martinez, infortunata alla spalla nella partita di campionato contro Monza, e che potrebbe essere tenuta precauzionalmente in panchina come abbiamo raccontato ieri. Nel caso, la dominicana sarà sostituita da Serena Moneta che nella gara di andata (nella foto in alto Alemani/Volleybusto) ha dato un contributo fondamentale alla vittoria della squadra con un’eccellente prova anche in seconda linea in difesa.

Alla dominicana, dicevamo, è stata diagnosticata una lieve contusione alla testa omerale che ha fatto spaventare tutta la panchina biancorossa, alle prese con la frattura del piede di Vasilantonaki e il fastidioso mal di schiena di Diouf che sarà gestita dallo staff ma che dovrebbe giocare.

Dopo l’impegno in Belgio, le farfalle continueranno la preparazione alla sfida di S. Stefano, in trasferta, contro la Igor Gorgonzola Novara (inizio gara ore 17).