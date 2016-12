Corruzione, Formigoni condannato a sei anni

roberto formigoni lombardia rimpasto

L’ex Governatore della Lombardia Roberto Formigoni è stato condannato questa mattina, giovedì 22 dicembre a 6 anni di carcere per corruzione.

La sentenza letta nella maxi aula della Prima Corte d’Assise d’Appello di fronte alla decima sezione penale del Tribunale nel processo sul caso Maugeri e San Raffaele per il quale l’ex Governatore lombardo era imputato per associazione per delinquere e corruzione con altre 9 persone.

Secondo l’accusa Formigoni era a capo di un gruppo criminale che avrebbe sperperato in soli dieci anni 70 milioni di euro di fondi pubblici, e che, attraverso il faccendiere Angelo Daccò e l’ex assessore lombardo alla Sanità Antonio Simone, gli avrebbe permesso di godere di una serie di “benefit” di lusso.

Dalle casse della Fondazione Maugeri, secondo la ricostruzione dei pm milanesi Laura Pedio e Antonio Pastore sarebbero usciti circa 61 milioni di euro tra il ’97 e il 2011 e dalle casse del San Raffaele, tra il 2005 e il 2006, altri nove milioni di euro.

Per queste accuse a Roberto Formigoni, oggi senatore dell’Ncd era stata chiesta una pena di 9 anni. La sentenza di oggi condanna invece Formigoni a 6anni di carcere e lo assolve dall’accusa di associazione a delinquere.