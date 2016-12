Cose clamorose nella cronaca di Varesenews del 2016

Foto varie

La fine dell’anno è anche tempo di bilanci e quello della cronaca del nostro giornale lo abbiamo affidato alle preferenze dei nostri lettori, ovvero, selezionando i dieci articoli più letti degli ultimi 365 giorni.

Inutile dire che si tratta delle cose più eclatanti avvenute nella nostra provincia e nei dintorni, con un pizzico di cronaca, di politica, di costume e, purtroppo, di molte notizie tristi.

Tutte le altre cose da sapere sul 2016 le trovate qui:

L’ANNUARIO MESE PER MESE

L’ANNUARIO DELLA PIOGGIA

LE TEMPERATURE DEL 2016

La notizia più letta è stata quella sulla morte in un incidente stradale di Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega Nord. È avvenuta il 5 giugno sulla Pedemontana. LEGGI QUI

Incidente mortale sull'autostrada Pedemontana all'altezza di Mozzate

La seconda notizia più letta è una lettera di un papà varesino che giustifica il proprio figlio al quale ha permesso di non fare i compiti delle vacanze. Se ne è parlato in tutta Italia e, ovviamente, anche da noi. LEGGI QUI

Foto varie

L’inizio dell’anno si era aperto, invece, con la tragedia che ha coinvolto due varesini molto conosciuti scomparsi in seguito ad un incidente aereo con il loro autogiro. LEGGI QUI

Un altra tragedia ha suscitato lo sconcerto e la commozione dei nostri lettori, si tratta dell’incidente in cui ha perso la vita la giovanissima Giada Molinaro il 15 settembre. LEGGI QUI

via Morosini

A suscitare un enorme interesse nei nostri lettori è stata anche la notizia sull’apertura del grande centro commerciale di Arese, a lungo la più letta durante quest’anno. LEGGI QUI

L'inaugurazione del centro commerciale più grande d'Italia e tra i più grandi d'Europa. Oltre 120 mila mq e 200 negozi

Ci hanno letto un po’ da tutta Italia anche per un articolo che riassumeva i contenuti della proposta di legge sulla legittima difesa. LEGGI QUI

Einbrecher dringt in ein Haus ein.

Per fortuna, tra tante cose spiacevoli, ci avete letto anche per una bella notizia con la quale avevamo aperto il 2016. Si tratta del dono lasciato come testamento da parte dell’imprenditore Piero Macchi ai suoi dipendenti. 1 milione e mezzo di euro. LEGGI QUI

I lettori hanno seguito moltissimo anche la notizia dello spoglio elettorale per le elezioni comunali di giugno. LEGGI QUI

Ancora una bruttissima notizia tra quelle di questo 2016 ad aver totalizzato più visite. Si tratta del drammatico epilogo sulla scomparsa di Paolo Rindi, quando il suo corpo senza vita venne ritrovato in Val Grande. LEGGI QUI

Le foto del giovane varesino scomparso in Valgrande

Chiude la top ten un’altra notizia di cronaca nera: l’omicidio di Laveno Mombello, provocato da un uomo che ha tolto la vita alla propria moglie. LEGGI QUI

Omicidio Mombello 2016

La foto di questo articolo riguarda una delle cose sicuramente più stravaganti che abbiamo raccontato: l’incidente all’aeroporto di Orio al Serio che ha visto un aereo finire in tangenziale. LEGGI QUI