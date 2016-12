Dalla neve alla cena in strada. Le foto più viste del 2016

Una notte di neve

Tantissime le foto dei lettori arrivate in redazione durante l’anno, soprattutto attraverso la comunità di Varesenews, dove sono state caricate direttamente le immagini. Non ci sono tramonti mozzafiato o buffi animali in questa classifica. Le foto dei lettori più viste sono state la neve (immancabile), uno spettacolare paesaggio notturno dal Campo dei Fiori, e la bella terrazza panoramica di Luino. Ma anche tante curiosità come l’alveare trovato nel cassonetto o il volto nel falò di Sant’Antonio a Varese.

Ecco qui tutta la classifica:

1 – “Una notte di neve” di Andrea Pozzi

2 – “Spegnete la luce!” di Andrea Crespi

3 – “Terrazza panoramica a Luino” di Principe

4 – “Un alveare nel… cassonetto” di Bruno Candelori

5 – “Incendio temporale” di Sabrina

6 – “C’è un volto nel Falò” di Antonio

7 – “Finalmente un po’ di sole” di Deta73

8 – “Che botta!”

9 – “Incendio a Castellanza”

10 – “Cena sulla strada” di Paolanna