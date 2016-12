Diana Maria, il miracolo della vita raccontato in TV

pediatria ginecologia nuovo ospedale

Alla nascita pesava 350 grammi. Un batuffolo piccolo piccolo aggrappato alla vita. Oggi, a distanza di due anni, la piccola Diana Maria è stata protagonista della trasmissione televisiva “La vita in diretta”.

Il suo è stato un caso eccezionale: un parto al quinto mese di gestazione all’ospedale Filippo Del Ponte di Varese. Subito la presa in carico da parte della terapia intensiva neonatale che ne ha seguito in primi giorni e poi le settimane successive, arrivando a restituire speranza alla bimba e ai genitori.

«Risultati di questo tipo – tiene particolarmente a sottolineare il dottor Massimo Agosti responsabile del Dipartimento Materno infantile – sono difficili, ma diventano possibili solo con un grande gioco di squadra, come quello che caratterizza quotidianamente l’operato della Neonatologia varesina. Casi come quello della piccola grande Diana Maria mi riempiono di orgoglio per i miei collaboratori e, più in generale, per il gruppo eccezionale di specialisti che lavora con me all’Ospedale Del Ponte».

La trasmissione della RAI si è collegata con la casa della bambina che si è presentata insieme ai suoi genitori. Oggi Diana Maria, a due anni e mezzo di età, sta benissimo, non avendo riportato nessuna conseguenza della sua grave prematurità.